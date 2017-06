Life Is Strange: Before the Storm angekündigt, umfasst drei Episoden

Eines der Highlights bei der Microsoft Pressekonferenz war zweifelsohne Life Is Strange: Before the Storm. Damit bestätigt sich auch ein Gerücht, welches vor einigen Tagen durch das Internet geisterte. Before the Storm ist tatsächlich ein Prequel. Auch die vor geleakten Bilder haben sich als echt herausgestellt. Es handelt sich um Ausschnitte aus dem E3 Trailer.

Life Is Strange: Before the Storm wird drei Episoden umfassen, von denen die erste ab dem 31. August verfügbar sein wird. Der Trailer gibt erste Einblicke in die Geschichte. Demnach widmet sich das Spiel der Zeit, in der Chloe und Max räumlich getrennt waren. Die Story des Prequels widmet sich Chloe, die Rachel begegnet und eine Freundschaft zu ihr aufbaut.

Quelle: Microsoft Pressekonferenz