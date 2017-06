Ori and the Will of the Wisps erneut im Gespräch – Enthüllung noch heute?

Pünktlich zur nahenden Microsoft E3 Pressekonferenz taucht Ori and the Will of the Wisps wieder aus der Versenkung auf. Dieser Name geisterte schon im letzten Jahr durch die Weiten des Internets. Es hieß seinerzeit, das Game sei der Nachfolger von Ori and the Blind Forest. Angeblich sollte das Spiel während der Microsoft Pressekonferenz angekündigt werden. Wie wir inzwischen wissen, kam es dann aber anders. Mit keiner Silbe wurde ein neues Ori-Spiel erwähnt. Alles nur ein schöner Traum?

Vielleicht – vielleicht aber auch nicht. Derzeit geistert erneut Ori and the Will of the Wisps als angeblicher Ori-Nachfolger durch das Internet. Dieses Mal gibt es sogar Screenshots. Vorausgesetzt, diese entpuppen sich nicht als Fake. Die Bilder sehen zweifelsohne hübsch aus. Bleibt nun noch abzuwarten, ob das Spiel wirklich heute Abend präsentiert wird, oder wir es doch nur mit einer Ente zu tun haben. Wer sich die erwähnten Bilder ansehen möchte, klickt auf den Link bei der Quellenangabe. Was glaubt ihr, Fake oder Leak? Ich selbst wäre nicht abgeneigt. Meine Ori Limited Edition kann noch ein wenig Gesellschaft vertragen.

Quelle: IndianNoob