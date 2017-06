Star Wars Spiel von Visceral: 2017 gehört Battlefront II

Wer gestern die EA PLAY gesehen hat, hat möglicherweise das Star Wars Spiel von Visceral Games vermisst. Dieses wurde vor geraumer Zeit angekündigt. Bisher ist es aber um das Projekt eher ruhig. Wirklich verwunderlich ist die Stille nicht, da das Spiel ohnehin erst 2018 veröffentlicht wird. Dennoch hat so mancher darauf gesetzt, bei der E3 ein Lebenszeichen zu sehen. Hegt ihr entsprechende Hoffnungen, könnt ihr diese begraben.

Amy Henning von Visceral erklärte via Twitter auch, warum dem so ist. Laut Amy arbeitet man sehr hart an dem Spiel. Gleichzeitig betont sie aber, dass 2017 das Jahr von Star Wars Battlefront II ist. Man überlässt also schlicht diesem Spiel die große Bühne und übt sich in vornehmer Zurückhaltung.

It’s #Battlefront2’s year – very proud of our friends at DICE and Motive! We’re still hard at work on our game, though, have no fear… 🙂

— Amy Hennig (@amy_hennig) 10. Juni 2017