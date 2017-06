Super Lucky’s Tale begeistert mit E3 Trailer

Super Lucky’s Tale sorgte auf der diesjährigen Microsoft E3 Pressekonferenz für eine positive Überraschung. Das Spiel wurde für den 7. November angekündigt und wird für PC und Xbox One erscheinen. Außerdem bietet Super Lucky’s Tale Play Anywhere Support.

In dem Spiel schlüpft ihr in die Haut von Lucky, der stets optimistisch ist und auf seinem Abenteuer den Weg zu innerer Stärke finden möchte. Dabei bekommt er es mit dem mysteriösen Bösewicht Jinx zu tun, der die Welt umformen möchte. Lucky muss das „Book of Ages“ vor Jinx in Sicherheit bringen. Nun aber genug Text. Bilder sagen schließlich mehr als Tausend Worte.