The Evil Within 2: Werbeanzeige aufgetaucht

Am 12. Juni um 04:00 Uhr ist die Bethesda E3 Pressekonferenz. Seit Wochen rätseln zahlreiche Spieler, Magazine und Seiten, was auf dieser wohl gezeigt wird. Dabei steht auch The Evil Within 2 hoch im Kurs. Noch bevor kommende Nacht die Pressekonferenz läuft, scheint sich dieses Gerücht nun bewahrheitet zu haben. Im PlayStation 4 Subreddit tauchte nämlich zeitweise eine The Evil Within 2 Werbeanzeige auf.

Diese wirbt damit, dass das Spiel vorbestellt werden kann. Aus der Anzeige geht zudem hervor, dass Shinji Mikami erneut für das Projekt verantwortlich ist. Man kann davon ausgehen, dass die Anzeige versehentlich zu früh veröffentlicht wurde und das Game in der Nacht offiziell angekündigt wird. In wenigen Stunden wissen wir, ob diese Vermutung stimmt.

Quelle: NeoGAF