Assassin’s Creed Origins: Video gewährt Einblick in die Entwicklung

Gestern wurde Assassin’s Creed Origins endlich bestätigt. Ubisoft wählte dafür die Microsoft E3 Pressekonferenz. Während der Show wurde ein umfangreicher Gameplay Trailer präsentiert, den ihr hier noch einmal ansehen könnt. In der Nacht veröffentlichte man zudem ein weiteres Video. Dieses trägt den Namen „Building an Empire“.

Im zweiten Assassin’s Creed Origins Video kommen einige Entwickler zu Wort. So erfahren wir zum Beispiel, dass das Black Flag-Team an Origins arbeitet. Darüber hinaus lernen wir einiges über die Entstehung des Games und diverse Mechaniken. Das Spiel erscheint am 27. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One.