Crackdown 3 Trailer und Release-Termin

In Crackdown 3 geht es als Superagent mit irren Kräften in den Kampf über den Wolkenkratzern. Als Agent der Agency ist es eure Aufgabe die Metropole von Dunkelheit und Chaos zu befreien. Zu viel für euch? Kein Problem, mit bis zu vier Freunden macht das Ganze eine Ecke mehr Spaß. Doch Vorsicht, ihr solltet auch etwas von der Stadt übrig lassen, die ihr retten wollt. Oder doch nicht? Im Multiplayer können bis sich zu 10 Agenten gegenseitig an den Kragen gehen. Natürlich spielt hier die Stadt keine Rolle mehr. Lasst es krachen, zwischen einstürzenden Gebäuden, dicken Explosionen und fetten Stunts.

Niemand geringerer als Terry Crews übernimmt die Rolle des Commanders Jaxon im neuen Crackdown 3. Als Agent mit Superkräften stellst Du Dich alleine oder im Multiplayer mit Deiner ultimativen Zerstörungskraft gegen das Verbrechen der Stadt. Der Xbox Play Anywhere-Titel beeindruckt mit spektakulären Verwüstungen (dank der Microsoft Cloud) und ist ab dem 7. November zum Verkaufsstart der Xbox One X erhältlich.

Crackdown 3 erscheint am 7. November 2017 für die Xbox One und Windows 10. Der Play Aynwhere-Titel profitiert von der Leistung der Xbox One X mit 4K und verbesserter Grafik. Damit ihr eine bessere Vorstellung von Crackdown 3 erhaltet, gibt es hier einen netten Trailer.



Quelle: Microsoft Pressekonferenz