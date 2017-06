Beyond Good & Evil 2 – Erste Infos und Cinematic Trailer

Soeben hat Ubisoft auf der E3 2017 die heiß ersehnte Fortsetzung Beyond Good & Evil 2 angekündigt. Zugleich liefert man erste Informationen zum Titel, der sich in Mitten in der Entwicklung befindet.

System 3 ist ein großes Sonnensystem und ein Zentrum der intergalaktischen Kolonialisierung und Kommerzialisierung des 24ten Jahrhunderts. In System 3 sind die begrenzten Ressourcen in der Obhut einiger Konzerne welche die Kolonisten ausbeuten. Diese kämpfen ums Überleben und tun sich Zusammen im Kampf gegen ihre Unterdrücker. Jeder möchte ein Stück von dem Kuchen haben. Die Geschichte selbst findet vor der Geburt von Jade statt (Protagonistin in Beyond Good & Evil)

In Beyond Good & Evil 2 könnt ihr alleine oder mit Freunden spielen. Es lassen sich Planeten, Monde und Orte von System 3 erkunden. Der Titel wird auf Basis der „Voyager“-Engine entwickelt, ein Unterbau der über drei Jahre hinweg bei Ubisoft Montpellier entstanden ist. Damit werden weite und vielfältige Welten sowie ein robuster Mehrspieler ermöglicht.

Die Spieler werden die Möglichkeit haben bei der Entwicklung des Spiels mitzuwirken. Hierfür gibt es das „Space Monkey Program“. Die Innitiative von Ubisoft Montpelier verbindet Fans und Entwickler miteinander. Spieler können Ideen und Feedback teilen sowie ihre Meinung in die Entwicklung einbringen. Dem Programm könnt ihr hier beitreten.

Die Entwicklung von Beyond Good & Evil 2 findet wieder unter Aufsicht von Michel Ancel statt, dem Vater des 2003 veröffentlichten Vorgängers. Plattformen und Release werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Als kleines Aperitif präsentiert Ubisoft einen fast vier Minuten langen Cinematic Trailer.

Quelle: Ubisoft