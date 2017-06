Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 24 – Wir feiern die Forza-Community

Derzeit feiern wir Gamer die E3, die in Kürze in Los Angeles startet. Microsoft hat seine diesjährige Pressekonferenz schon hinter sich und dabei unter anderem Forza Motorsport 7 angekündigt. Die Forza Horizon 3 Spieler beglückt man mit einem neuen #Forzathon, der dieses Mal ganze sechs Tage läuft. Ihr habt also reichlich Zeit, um euch die aktuellen Belohnungen zu schnappen. Zu denen gehören auch der Porsche 911 GT3 und der Porsche 918 Spyder. Damit euch keine Belohnung durch die Lappen geht, bin ich mit meinem Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 24 für euch am Start.

Schneller als er aussieht

Wir beginnen damit, 20 Geschwindigkeits-Fähigkeiten zu absolvieren. Dafür müssen wir allerdings ein Auto der Klasse Retro Hot Hatch benutzen. In diese Kategorie fallen Fahrzeuge wie der Honda Civic Type R 1997, der Audi RS 3 Sportback 2011 und der Ford Focus RS 2003. Für die Fähigkeit selbst sucht ihr euch lange und möglichst gerade Strecken – sprich so etwas wie den Highway. Gebt Gas und fahrt sauber die Straße entlang. Wenn ihr schnell genug seid, gibt es die Geschwindigkeits-Fähigkeit.

Eure Belohnung: 25.000 Erfahrungspunkte und 50.000 Credits

Tageswerk

Weiter geht es mit einer Meisterschaft. Wir sollen eine solche abschließen und dafür einen klassischen Rennwagen benutzen. Dieses Mal nutzt ihr für die Fahrzeugsuche also den Filter Classic Racer. Passende Fahrzeuge wären der Fiat Dino 2.4 Coupé 1969, der Ford Lotus Cortina 1966 und der Merceds-Benz 280 SL 1967. Die drei genannten sind erfreulicherweise auch sehr günstig – was man von den meisten Fahrzeugen der Klasse Classic Racer nicht behaupten kann. Habt ihr einen passenden fahrbaren Untersatz, sucht ihr euch nur noch eine beliebige Meisterschaft und schließt diese ab. Upgrades wenn nötig nicht vergessen, um konkurrenzfähig zu sein. Idealerweise solltet ihr nämlich die Rennen gewinnen, um den Erfolg „Güteklasse A“ gleich nebenher zu erledigen.

Eure Belohnung: Porsche 911 GT3 und 3 Lose

Unvergleichlich

Auch hierfür sollen wir eine Meisterschaft abschließen, weshalb der Erfolg nach Abschluss von „Tageswerk“ schon euch gehören sollte.

Eure Belohnung: Porsche 918 Spyder und 120.000 Credits

Güteklasse A

Ihr benötigt zu guter Letzt einen Sieg in drei Rennen. Sofern ihr nicht schon eine Meisterschaft laufen hattet und diese teilweise abgeschlossen war, solltet ihr diese Herausforderung bereit eingesackt haben. Andernfalls sucht ihr euch beliebige Rennen und achtet darauf, diese zu gewinnen.

Eure Belohnung: 95.000 Erfahrungspunkte

Erledigt und es gab gleich zwei Porsche für verdammt wenig Aufwand. Praktischerweise kann man dieses Mal viele der Herausforderungen miteinander kombinieren. Der Zeitaufwand ist daher angenehm kurz.

Ich bedanke mich bei meinem Leser Alex, der den Hinweis zum aktuellen #Forzathon per Mail gegeben hat. Dadurch konnte der Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 24 so fix online sein.

Eure totallygamergirl