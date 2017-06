Life Is Strange: Zwei neue Spiele und eine Bonus-Episode angekündigt

Mögt ihr Life Is Strange und könnt gar nicht genug von der Reihe bekommen? Gut! Dann dürfte euch die folgende Meldung womöglich verzücken. Square Enix hat verkündet, dass aktuell sowohl an Life Is Strange: Before the Storm als auch Life Is Strange 2 gearbeitet wird.

Für Before the Storm ist Deck Nine Games verantwortlich, während Dontnod an Teil 2 werkelt. Darüber hinaus wird mit „Farewell“ eine Bonus-Episode erscheinen, die für sich allein stehen wird. Farewell soll nach der letzten Episode von Life Is Strange: Before the Storm veröffentlicht werden.

Letzteres spielt drei Jahre vor den Ereignissen von Life Is Strange. Ihr erlebt die Anfänge der Freundschaft zwischen Chloe und Rachel. Dabei stehen die Events im Fokus, die die Freundschaft der beiden jungen Frauen geformt und gefestigt haben. Charaktere mit Superkräften – wie sie Max in Life Is Strange hat – sind offenbar nicht vorgesehen.

Life Is Strange: Before the Storm wird als Complete Season, Season Pass und Deluxe Edition erhältlich sein. Die Complete Season wird alle drei Episoden umfassen, während der Season Pass Episode 2 und 3 beinhaltet. Diesen könnt ihr nur erwerben, wenn ihr vorab Episode 1 einzeln gekauft habt. Die Deluxe Edition beinhaltet alle drei Episoden und die Bonus-Episode Farewell. Abgerundet wird das Paket durch den Mixtape Mode, dank dem ihr im Hauptmenü eine Playlist mit der Musik aus dem Spiel erstellen könnt und ein Outfit Pack. Dieses umfasst drei Outfits, die Chloe ab einem bestimmten Punkt in der Geschichte tragen kann. Interesse? Hier könnt ihr vorbestellen.





Quelle: Square Enix