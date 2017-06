Minecraft Cross-Play & Super Duper Graphics

Ihr besitzt Minecraft für die Xbox One, euer bester Kumpel ist allerdings am PC unterwegs und eure Freundin zockt lieber auf der Switch? Kein Problem! Jetzt ist Schluss mit getrennten Spielen. Minecraft erhält mit „Better together“ ein Crossplay Update mit dem all diese Sorgen der Vergangenheit angehören. Auf den Servern könnt ihr jetzt zusammen mit euren Freunden spielen.

Xbox One und Nintendo Switch erhalten das Update auf die „Bedrock“-Version von Minecraft. Das ist der Unterbau der Windows 10, Android, iOS und VR-Version. Damit erhalten alle Geräte den Zugriff auf den gleichen Marktplatz der mit neuen Inhalten befüllt wird. Zudem braucht ihr Skins und Co. nur noch einmal kaufen und schaltet diese universell frei.

Zu Beginn stehen euch die Server CubeCraft, Lifeboat, inPvP und Mineplex mit ihren endlosen Welten zur Verfügung. Die Namen deuten wie auch der Trailer auf verschiedene Schwerpunkte bei der Spielmechanik hin. Eure Kreationen könnt ihr zudem auf dem frischen Community Marktplatz tauschen.

Besitzer der Minecraft Java, Xbox 360, Wii U, PS3 und PS4-Version müssen draußen bleiben. Zumindest für Letztere sollten die Chancen aber gut stehen, dass sie in Zukunft auch dem Crossplay beitreten können. Vorausgesetzt Microsoft und Sony werden sich hier einig.

Besitzer der Xbox One X kommen im Herbst in den Genuss des „Super Duper Graphics“-Update. Damit macht Minecraft den Sprung auf 4K. Dazu gibt es höher aufgelöste Texturen und schicke neue Effekte zu bestaunen. Einen ersten Eindruck der beiden Updates gibt es im Trailer.



Quelle: Microsoft Pressekonferenz