Ori and the Will of the Wisps – Ankündigung und erster Trailer

Ori and the Will of the Wisps ist der Nachfolger des beliebten Jump’n’Run Ori and the Blind Forest. Es geht zurück in eine Welt voller Mysterien und Geheimnisse jenseits des Waldes von Nibel. Das 2D-Adventure von Moon Studios erscheint exklusiv für Windows 10 und Xbox One. Besitzer der Xbox One X erhalten eine extra Ladung des magischen Spiels mit verbesserten Effekten und in 4K.

Ein Release-Datum ist noch nicht bekannt, doch etwas wissen wir schon: Im Gegensatz zum Vorgänger handelt es sich bei Ori and the Will of the Wisps um einen Play Anywhere-Titel. Käufer der digitalen Version erwerben den Titel also für Xbox One und Windows 10 PCs.

Mit dem ersten Trailer erhaltet ihr einen zauberhaften Einblick in die Welt von Ori.



Quelle: Microsoft Pressekonferenz