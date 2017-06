Sea of Thieves Gameplay-Walktrough

Hohoho und ne buddel voll Rum! In Sea of Thieves geht es auf die hohe See. Ihr findet Jack Sparrow cool und wolltet schon immer einmal selbst ein Pirat sein? Dann habt ihr bei dem Titel gute Chancen auf die ausreichende Portion Verrücktheit und Abenteuer. Egal ob als Kapitän oder Crewmitglied. Bei Sea of Thieves gibt es reichlich Action zu erleben. Ganz gleich ob bei der Suche verborgener Schätze, dem Erkunden versunkener Schiffe oder dem Seegefecht mit anderen Crews. Hier gibt es einiges zu erleben! Und habt ihr die Wellen gesehen? Wer nicht von einem Skelett aufgeschlitzt wird oder von einem anderen Spieler die Birne weggepustet bekommt, läuft gefahr in diesen Wellen zu versinken. Und wenn euch die See nicht tötet, dann sicherlich das, was in ihr lebt!

Vielleicht, ist das Leben eines Piraten doch nicht das Gelbe vom Ei? Schnappt euch eine Pistole, ein Messer und – ganz wichtig – den Rum und lasst es uns herausfinden!

Sea of Thieves erscheint Anfang 2018 für Windows 10 und Xbox One als Play Anywhere-Titel. Xbox One X Besitzer erhalten auch hier wieder das schickere Erlebnis durch 4K, HDR und sonstiges Bling-Bling. Ahja, bevor ich es vergesse, es gibt auch einen Trailer.



Quelle: Microsoft Pressekonferenz