State of Decay 2 – E3 2017 Trailer

In State of Decay 2 steht die Zivilisation wie wir sie kennen am Abgrund. Dort blickt sie direkt in den Schlott der Untoten – verdammt vieler Untote. Wie auch beim Vorgänger liegt es an euch, die Überlebenden zu finden und zu vereinen. Neu dabei ist der Multiplayer-Modus, in dem ihr euch gemeinsam durch die Gefahren der Welt kämpfen könnt. Die Zombie-Horden stellen dabei ebenso eine Gefahr dar wie andere Spieler. Kämpft um wertvolle Ressourcen, findet einen geeigneten Ort für eine Basis, baut diese aus und befestigt als Bollwerk gegen die Apokalypse.

Lasst die Untoten nicht zu nahe an euch heran, denn werdet ihr infiziert oder sterbt ihr, wars das. Wie auch im Vorgänger ist die Charakter in State of Decay 2 dann verloren und eure Einheit geschwächt. Doch keine Angst, euch steht ein regelrechtes Arsenal an Waffen zur Verfügung um Zombies und Co. auf Abstand zu halten.

Bis State of Decay 2 ist es noch eine Weile hin. Der Titel ist für Frühjahr 2018 für Xbox One und Windows 10 angesetzt. Käufer der digitalen Variante profitieren von Play Anywhere. Eine Vorschau auf den Titel bietet der neue Trailer.

Quelle: Microsoft Pressekonferenz