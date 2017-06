The Elder Scrolls V: Skyrim Switch-Version mit amiibo-Support, Link als Held

Während der diesjährigen Bethesda E3 Pressekonferenz durfte die The Elder Scrolls V: Skyrim Switch-Version natürlich nicht fehlen. Man überraschte uns heute Morgen mit einem neuen Trailer, der Gameplay aus der Portierung zeigt. Die wohl größte Überraschung erwartet uns fast zu Beginn des Videos. Dem aufmerksamen Zuschauer dürfte nicht entgehen, dass in dem Clip amiibo-Support präsentiert wird.

In dem Video wird der Link Bogenschütze an die Switch gehalten, der aus der Breath of the Wild Kollektion stammt. Anschließend taucht im Spiel eine typische Zelda-Schatztruhe auf. Schließlich sieht man, wie der Protagonist den Look von Link erhält und sogar passend mit Hylia-Schild und Masterschwert ausgerüstet ist. Das Spiel wird laut Bethesda „kompatible The Legend of Zelda-amiibos“ unterstützen.

On top erhält die The Elder Scrolls V: Skyrim Switch-Fassung Bewegungsteuerung für Kampf und Schlossknacken. Die Erweiterungen Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn sind bereits enthalten.

Quelle: Bethesda