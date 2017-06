Wolfenstein II: The New Colossus erscheint im Oktober

Bethesda konzentrierte sich bei seiner E3 Pressekonferenz auf einige wenige Titel. Diese erscheinen dafür alle noch in diesem Jahr. Zu den neu angekündigten Spielen gehört auch Wolfenstein II: The New Colossus. Das Game erscheint am 27. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Das Spiel schickt euch nach Amerika und in das Jahr 1961. Ihr schlüpft in die Rolle von BJ, der vom Regime Terror-Billy genannt wird. Ihr brecht im postnuklearen Manhattan auf und begebt euch auf die Reise in das kleine Städtchen Roswell. Euer Weg führt euch dabei durch die Sümpfe und Boulevards von New Orleans. Dabei führt ihr den Widerstand gegen die Besetzung eurer Heimat in den Kampf.

Bevor BJ gegen das Böse in die Schlacht zieht, muss er sich in Wolfenstein II: The New Colossus allerdings erholen. Am Ende des Vorgängers wurde er nämlich schwer verletzt. Diese Verletzungen muss BJ zunächst auskurieren, ehe er zu einem Mann wird, der stärker als je zuvor ist. Dank einem umfangreichen Arsenal an Hightech-Waffen sind die zahlreichen Gegner kein Problem. Zu den neuen Waffen gehören das Laserkraftwerk, das Dieselkraftwerk und ein Beil für den Nahkampf.

In Wolfenstein II: The New Colossus werdet ihr zudem zahlreiche bekannte Gesichter treffen. Freut euch auf ein Wiedersehen mit Caroline, Bombate, Set, Max Hass, Fergus, Wyatt und Anya – die inzwischen schwanger ist. Frischfleisch gibt es auch – zum Beispiel Horton und Grace.

Quelle: Bethesda