Xbox One Abwärtskompatibilität zur ersten Xbox

Microsoft überraschte und begeisterte während seiner E3 Pressekonferenz mit einem besonderen Schmankerl. Die Xbox One Abwärtskompatibilität wird erweitert. Ab Herbst können auf der Xbox One auch Spiele der allerersten Xbox gezockt werden. Einen konkreten Termin gibt es leider noch nicht. Dafür steht das erste Spiel, welches von dem neuen Feature Gebrauch macht, fest. Crimson Skies: Road to Revenge wird die erweiterte Xbox One Abwärtskompatibilität unterstützen.

Darüber hinaus sind Informationen bisher rar. Man darf gespannt sein, ob Microsoft den Klassikern Erfolge und Co. spendieren wird. Zudem darf spekuliert werden, welche Titel der alten Xbox wohl auf der One spielbar sein werden. Im Internet hoffen aktuell viele Leute darauf, Jet Set Radio auf der Xbox One zocken zu dürfen. Worüber würdet ihr euch am meisten freuen?

Quelle: Microsoft Pressekonferenz