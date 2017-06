Age of Empires: Definitive Edition bringt einen Klassiker zurück

Während der E3 PC Gaming Show wurde die Age of Empires: Definitive Edition angekündigt. Mit der möchte Microsoft das 20-jährige Jubiläum der beliebten Franchise gebührend feiern. Natürlich trägt die Definitive Edition ihren Namen nicht ohne Grund. Ihr dürft euch auf 4K-Grafik und einen komplett neu aufgenommenen orchestralen Soundtrack freuen. On top gibt es neue Handlungsstränge, Gameplay-Neuerungen und Xbox Live-Support für den Multiplayer.

Habt ihr Bock auf die Age of Empires: Definitive Edition? Dann bitte hier entlang. Auf der verlinkten Seite könnt ihr euch für die Beta anmelden. Dank der Beta könnt ihr euch ein erstes Bild vom Spiel machen und euch auch via Feedback in die Entwicklung einklinken. Leider gibt es noch keinen Erscheinungstermin für das Game. Da Age of Empire im Oktober 20 Jahre alt wird, dürfte sich dieser Monat jedoch bestens anbieten.

