Life is Strange: Before the Storm Gameplay – 20 Minuten Bewegtbilder

Kurz vor Start der E3 wurde Life is Strange: Before the Storm angekündigt. Damit bestätigte sich ein Gerücht, welches zuvor lange das Internet beschäftigte. Schon vor der Ankündigung sickerten einige Bilder durch. Nachdem das Spiel enthüllt wurde war klar, dass diese offenbar aus dem Ankündigungstrailer stammen. Inzwischen wissen wir auch, dass ihr in Life is Strange: Before the Storm erleben dürft, wie Chloe und Rachel zu immer engeren Freundinnen werden.

Schon ab dem 31. August dürfen wir selbst zocken – dann nämlich erscheint die erste Episode für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Insgesamt wird Before the Storm drei Episoden umfassen. Außerdem folgt im Anschluss eine Bonusepisode, die sich Max widmet. Diese spielt nämlich im Prequel Before the Storm keine Rolle. Möchtet ihr schon jetzt einen Blick in das Prequel werfen? Unten warten 20 Minuten Gameplay auf euch. Bedenkt allerdings, dass ihr durch das Anschauen zwangsläufig mit einigen Spoilern konfrontiert werdet.

Quelle: Eurogamer