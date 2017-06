Shadow of the Colossus Remake für PlayStation 4 angekündigt

Ohne ein paar Überraschungen wäre die E3 natürlich verdammt langweilig. Zum Glück wird jedes Jahr etwas aus dem Hut gezaubert – so wie in diesem Jahr das Shadow of the Colossus Remake. Dieses soll 2018 für die PlayStation 4 veröffentlicht werden. Für die Entwicklung ist Bluepoint Games verantwortlich. Reichlich Erfahrung konnte das Studio mit ähnlichen Projekten bereits sammeln. Bluepoint war beispielsweise für die PS4-Version von Gravity Rush verantwortlich.

Leider sind Details zum Shadow of the Colossus Remake bisher Mangelware. Bis 2018 bleibt aber noch genug Zeit, für weitere Ankündigungen rund um das Spiel. Bis dahin könnt ihr euch mit dem Trailer unten über den Mangel an Informationen hinwegtrösten.

Quelle: PlayStation Blog