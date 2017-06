Super Mario Odyssey E3 Trailer mit brüllendem T-Rex, drei amiibo angekündigt

Was darf bei Nintendo auf der diesjährigen E3 nicht fehlen? Richtig, Super Mario Odyssey! Nintendo präsentierte einen wunderbaren Trailer, bei dem wohl so mancher erfreut an seine Kindheit zurückdenken musste. Wenn ihr den Trailer vorhin verpasst habt oder gar nicht genug bekommen könnt, könnt ihr ihn euch unten ansehen. Im Video gibt es allerlei interessante Sachen zu sehen. Los geht es mit einem T-Rex, der ziemlich furchteinflößend wirkt. Außerdem sieht man Mario und Peach in Hochzeitskleidung.

Insgesamt ist der neue Super Mario Odyssey Trailer wie ein bunter Blumenstrauß – der aus vielen tollen Szenen besteht. Wer gern amiibo sammelt, kam auch auf seine Kosten. Nintendo kündigte diverse amiibo passend zum neuen Mario-Spiel an.





Quelle: Nintendo E3 Spotlight