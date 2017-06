The Elder Scrolls VI befindet sich nicht in Entwicklung

Wisst ihr, welche beiden Personen ich definitiv nicht beneide? Pete Hines und Todd Howard von Bethesda. Nachdem die E3 Pressekonferenz des Unternehmens ohne jede Spur von The Elder Scrolls VI über die Bühne ging, werden beide nun wieder mit der üblichen Frage bombardiert: „Wann kündigt Bethesda endlich The Elder Scrolls VI an?“

Vorerst jedenfalls nicht. Geschweige dem, werden wir demnächst Ausschnitte aus dem Spiel sehen. Das Projekt befindet sich aktuell nämlich nicht einmal in der Entwicklung. Daran wird sich so schnell auch nur wenig ändern. Derzeit hat Bethesda mit anderen Projekten alle Hände voll zu tun. Daher sind keine Ressourcen für ein neues Elder Scrolls-Spiel da. Die Prioritäten liegen im Moment schlicht anderswo. Schade, aber gut Ding will nun einmal Weile haben.

Quelle: VG247