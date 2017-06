Fire Emblem Warriors E3 Trailer gewährt Einblick in die Story, amiibo angekündigt

Anfang des Jahres kündigte Nintendo Fire Emblem Warriors für die Nintendo Switch und den New Nintendo 3DS an. Informationen zum Spiel blieben allerdings zunächst rar. Dank dem Fire Emblem Warriors E3 Trailer erfahren wir einiges über die Geschichte des Spiels. Diese führt euch in ein kleines Königreich, welches durch einen heiligen Drachen beschützt wurde. Eines Tages tauchte ein böser Drache auf der Bildfläche auf.

Chaos und Zerstörung zogen in dem kleinen Königreich ein. Zwei Geschwister ziehen daraufhin los, um ihr Volk zu retten. An ihrer Seite kämpfen Helden aus anderen Welten. Einige davon kann man im Fire Emblem Warriors E3 Trailer sehen. So haben zum Beispiel Xander, Ryoma und Corrin einen Auftritt.

Das Spiel wird im Herbst 2017 für die Nintendo Switch veröffentlicht. Die Handheld-Version, die auf dem New Nintendo 3DS, dem New Nintendo 3DS XL und dem New Nintendo 2DS XL laufen wird, erscheint zu einem späteren Zeitpunkt. Wann ist noch nicht bekannt. Dafür ist bekannt, dass passend zu Fire Emblem Warriors zwei neue amiibo erscheinen werden: Chrom und Tiki. Diese sind ab Herbst 2017 erhältlich.

Quelle: Nintendo E3 Spotlight