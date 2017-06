Ever Oasis Demo ab sofort via eShop verfügbar

Habt ihr Lust auf eine Ever Oasis Demo? Diese könnt ihr ab sofort kostenlos via Nintendo eShop herunterladen. Ever Oasis ist ein Spiel, welches am 23. Juni exklusiv für den Nintendo 3DS erscheint. Der Titel wurde vor rund einem Jahr im Rahmen der E3 2016 angekündigt. Das Spiel schickt euch wortwörtlich in die Wüste. Eure Aufgabe ist es, knifflige Rätsel zu lösen, Dungeons zu erkunden und Kämpfe in Echtzeit zu bestreiten.

Außerdem müsst ihr eine eigene Oase aufbauen, die Bewohnern der Wüste als Zufluchtsort und Unterschlupf dient. Damit dies gelingt, begebt ihr euch auf die Suche nach Ressourcen. Wenn ihr noch unsicher seid, ob der Titel etwas für euch ist, könnt ihr nun mit der Ever Oasis Demo selbst einen Ausflug in die Wüste unternehmen.

Quelle: Nintendo