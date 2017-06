Horizon Zero Dawn – The Frozen Wilds: Entwickler verraten erste Details

Sony präsentierte während seiner diesjährigen E3 Pressekonferenz Horizon Zero Dawn – The Frozen Wilds. Die Erweiterung für Horizon Zero Dawn soll noch in diesem Jahr erscheinen, bleibt aber vorerst ohne konkreten Termin. Dafür gibt es schon jetzt einige Informationen zum DLC. Aloy wird es hoch in den Norden verschlagen. Im Grenzland des Banuk-Stammes warten zahlreiche Gefahren auf jene, die es betreten.

Horizon Zero Dawn – The Frozen Wilds soll eine neue Geschichte, Maschinen, Handlungsstränge, Charaktere und auch eine neue Spielumgebung bieten. Von der könnt ihr euch dank des E3 Trailers schon jetzt ein Bild machen. In den kommenden Wochen sollen weitere Informationen zur Erweiterung bekannt werden. Wer schon jetzt seine Kaufentscheidung getroffen hat und zuschlagen möchte, kann dies hier tun. Der DLC schlägt mit 19,99 Euro zu Buche. PlayStation Plus-Mitglieder zahlen nur 17,99 Euro. Als kostenlosen Bonus bekommen alle Vorbesteller einen Avatar.

Quelle: PlayStation Blog