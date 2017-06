Pokémon Mond und Pokémon Sonne: Weitere Details zu Marshadow

Pokémon Mond und Pokémon Sonne Spieler dürfen sich auf das Mysteriöse Pokémon Marshadow freuen. Dieses wurde vor einigen Wochen vorgestellt. Informationen waren allerdings bisher rar gesät. Nun durften wir endlich mehr erfahren. Sobald die Kreatur seine Attacken entfesselt, ändet sich seine Farbe zu grün. Verantwortlich dafür ist sein starker Kampfgeist.

Das Taschenmonster Marshadow kann zudem die Attacke Diebesschatten nutzen, die nur diese Kreatur erlernen kann. Mit der Attacke stehlt ihr sämtliche Statuswert-Erhöhungen eures Gegners und fügt dann mit einer physischen Attacke Schaden zu.

Besonders effektiv ist Marshadow in Pokémon Mond und Pokémon Sonne, wenn es seine einzigartige Z-Attacke einsetzt. Die Z-Attacke von Marshadow heißt Sternbild des Seelenraubes. Damit die Kreatur die Z-Attacke einsetzen kann, benötig es den Z-Kristall Marshadownium Z und Diebesschatten. Setzt ihr die Z-Attacke ein, springt Marshadow aus dem Schatten seines Trainers und greift mit wirbelnden Schlägen und Tritten an.

Leider ist immer noch nicht bekannt, wie man in Pokémon Mond und Pokémon Sonne Marshadow erhalten und den zugehörigen Z-Kristall erhalten wird. Wir müssen uns diesbezüglich also weiter in Geduld üben.

Quelle: Pokémon