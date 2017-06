Super Mario Odyssey Koop bestätigt und demonstriert

Der Super Mario Odyssey Koop wurde bestätigt und auch bereits demonstriert. Nintendo präsentiert via Treehouse regelmäßig verschiedene Games und gewährt so interessante Einblicke. Heute stand dabei auch wieder Super Mario Odyssey auf dem Programm. Dabei hat man nun den Koop bestätigt, der bereits in den letzten Tagen angedeutet wurde. Zudem gab es direkt eine Vorfügung des Super Mario Odyssey Koop.

Das Spiel unterstützt einen 2-Spieler-Koop. Der zweite Player übernimmt dabei Cappy – die Mütze des beliebten Klempners. Mit Cappy kann der Mitspieler Mario beschützen. Apropos Mario. Mögt ihr den Klempner und könnt gar nicht genug von ihm bekommen? Dann solltet ihr gelegentlich auf dem neuen offiziellen Super Mario Twitterkanal vorbeischauen. Dort werden regelmäßig Bilder gepostet und Informationen zu Marios neuem Abenteuer gestreut.

Super Mario Odyssey 2-player co-op mode. Other player controls Cappy pic.twitter.com/m3jfuY2D2h — Wario64 (@Wario64) 15. Juni 2017

2nd player can defend Mario with Cappy pic.twitter.com/x8gsnDwaT3 — Wario64 (@Wario64) 15. Juni 2017

Quelle: Twitter