ARK: Survival Evolved Collector´s Edition kann nun vorbestellt werden

Die ARK: Survival Evolved Collector´s Edition kann nun bei Amazon vorbestellt werden. Die Sammlerausgabe ist für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Kostenpunkt: 179,99 Euro. Eine PC-Version ist leider nicht erhältlich. Die ARK: Survival Evolved Collector´s Edition ist exklusiv bei Amazon erhältlich und bietet die folgenden Inhalte:

Spiel

Season Pass (gewährt Zugang zu drei Erweiterungen)

Notizbuch in Leder gebunden mit Einträgen zu jeder Kreatur im Spiel

Halskette mit dem ARK-Logo

Stoffkarte

Poster vom Entwicklerteam

Verpackung die an den Look einer Truhe angelehnt ist und aus Holzimitat

Wer nicht ganz so tief in die Tasche greifen möchte, bekommt für 109,99 Euro die ARK: Survival Evolved Explorer’s Editon. Diese beinhaltet das Spiel und den Season Pass. Die Explorer’s Edition ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Alternativ kann natürlich auch das Spiel einzeln gekauft werden.

