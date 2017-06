E3 2018: Datum bekannt, Zahlen zur diesjährigen E3

Die E3 2017 ist beendet und das Datum für die E3 2018 steht fest. Die Messe wird im kommenden Jahr vom 12. bis 14. Juni stattfinden. Veranstaltungsort ist wieder das Los Angeles Convention Center.

Die Entertainment Software Association hat zum Abschluss der E3 2017 einige Zahlen veröffentlicht. In diesem Jahr haben 68.400 Menschen die Messe besucht, die zudem von Millionen Menschen via Internet verfolgt wurde. Die 293 Aussteller haben mehr als 2.000 Produkte präsentiert. Mehr als 120 Aussteller hatten Virtual Reality (VR) Produkte im Gepäck.

Privatbesucher waren in diesem Jahr ebenfalls für die E3 zugelassen. Insgesamt durften 15.000 Gamer die Messe besuchen. Diverse Social Media Rekorde aus den Vorjahren konnte man ebenfalls knacken. In den sozialen Netzwerken wurden in diesem Jahr 15 Millionen Beiträge zur E3 gepostet. Spieler in aller Welt haben mehr als 5,5 Millionen Stunden E3 Content bei Twitch angeschaut. Zu guter Letzt gab man noch den Gewinner der E3 College Game Competition bekannt: Ringling College of Art and Design’s Phonetica.

Beeindruckende Zahlen, die die ESA da vorlegen konnte. Bevor wir uns nun auf die E3 2018 freuen, sei uns aber ein wenig Erholung gegönnt. In den letzten Tagen durften wir uns über zahlreiche News, Ankündigungen, Trailer und Co. freuen. Nach der Flut an Infos, tut uns eine kleine Verschnaufpause bestimmt gut.

Quelle: E3