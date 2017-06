Miitopia Demo ab dem 22. Juni verfügbar

In Kürze wird eine Miitopia Demo via Nintendo eShop kostenlos zur Verfügung stehen. Neugierig, wie sich das Nintendo 3DS Exklusivgame spielt? Dann dürft ihr nun zu Stift und Kalender greifen, um euch dort den 22. Juni anzustreichen. An jenem Tag stellt Big N die Miitopia Demo zur Verfügung. Bis zur Veröffentlichung der Vollversion müssen wir noch ein bisschen länger warten. Diese wird am 28. Juli 2017 erscheinen.

In Miitopia erlebt ihr Abenteuer mit euren Lieblings-Mii-Charakteren. Dabei habt ihr die Qual der Wahl – welche Mii werdet ihr mit auf eure ganz persönliche Reise nehmen? Wenn ihr selbst schon einen Mii in Miitomo, Tomodachi Life oder anderswo habt, könnt ihr diesen selbstverständlich auch ins Spiel bringen. Die Mii-Charaktere werden selbstständig agieren. Ihr müsst allerdings Unterstützung liefern. Mit der Zeit werden die Mii an Stärke gewinnen, neue Freundschaften schließen und weitere Fähigkeiten erlernen. Dadurch wird auch euer Team stärker.

Quelle: Twitter