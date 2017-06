Forza Horizon 3 #Forzathon 20. Juni 2017 – TAMO Racemo Experience

Am 20. Juni gibt es einen eintägigen #Forzathon, der euch einiges an Credits und Erfahrungspunkte gewährt – vorausgesetzt ihr schließt die Herausforderungen ab. Außerdem dürft ihr euch eine Hupe verdienen. Dieses Mal braucht ihr für alle vier Aufgaben den TAMO Racemo. Diesen solltet ihr bereits in eurem Fuhrpark haben, da es sich um eines der Autos handelt, die es Mal von Turn 10 als Geschenk gab. Habt ihr das Fahrzeug nicht, solltet ihr unter Social eure Nachrichten im Reiter „Geschenke“ prüfen und den TAMO Racemo wenn möglich herunterladen. Habt ihr das Ding bereits zu Kohle gemacht, bleibt als Alternative das Auktionshaus. Beim Rest hilft mein Forza Horizon 3 #Forzathon 20. Juni 2017 Guide.

Geschwindigkeit

Los geht es mit einer einfachen Aufgabe – ihr sollt drei Blitzer abschließen. Sucht euch also drei beliebige aus und rast möglichst flott durch. Denkt dran, dass ihr euer Auto gegebenenfalls mit Upgrades verseht. Das Ding ist nämlich nur C, was nicht gerade der Bringer ist, wenn ihr Blitzer machen wollt. Die zusätzlichen Pferdestärken werden euch zudem bei der dritten Aufgabe nützliche Dienste erweisen. Für den Abschluss der Blitzer-Aufgabe reicht es, pro Blitzer einen Stern zu holen.

Eure Belohnung: 25.000 Erfahrungspunkte und 120.000 Credits

Vollspass Voraus

Es geht mit einer beliebigen Löffellisten-Herausforderung weiter. Da ihr auch hier wieder den TAMO braucht, nehmt ihr eine Blaupause und bastelt euch zusammen, was euch gefällt. Habt ihr eure Blaupause erstellt, müsst ihr nur noch die Vorgaben die ihr zuvor festgelegt habt erreichen. Damit solltet ihr aber keine Probleme haben. Anfänger können es sich einfach machen. Zum Beispiel indem ihr Fähigkeitspunkte auswählt und nur einige wenige Punkte als Vorlage macht. Die könnt ihr nachträglich sogar noch etwas nach unten schrauben. Ein Kinderspiel! Es geht übrigens noch schneller, wenn ihr das Zeitlimit so weit wie möglich nach unten setzt. Natürlich könnt ihr auch eine vorgefertigte Blaupause nehmen – achtet aber darauf, dass euer Fahrzeug dafür zugelassen ist!

Eure Belohnung: 3 Lose

Angeber

Diese Aufgabe dürfte es gerade für Anfänger echt in sich haben. Sie ist die vielleicht härteste #Forzathon-Aufgabe der letzten Monate. Ihr müsst dafür ein Rennen fahren, weshalb sie sich mit der vierten Herausforderung kombinieren lässt. Ihr sollt fünf Angeber-Fähigkeiten machen. Die bekommt ihr, wenn ihr ein Überholmanöver mit einem Drift kombiniert. Durch den Drift verliert ihr Geschwindigkeit, weshalb ihr nicht zu früh ansetzen dürft. Wartet, bis ihr im Überholmanöver seid (sprich neben dem Fahrzeug) und driftet dann lässig vorbei. Ein kurzer Drift reicht aus. Anfänger sollten hier die Finger von Experimenten lassen. Zur Veranschaulichung habe ich wieder ein Video für euch am Start. Trotzdem solltet ihr etwas Geduld mitbringen. Habt ihr Mal den Dreh raus, geht der Angeber leicht. Es braucht aber ein wenig Fingerspitzengefühl, um den richtigen Moment abzupassen.

Als Straßenbelag solltet ihr Asphalt bevorzugen. Off-Road ist nicht unmöglich, aber für Anfänger weniger gut geeignet. Ein Rundstreckenrennen ist ideal für den Erfolg. Damit ihr alle fünf Angeber-Fähigkeiten in einem Rennen machen könnt, lasst ihr euch wenn nötig einfach ein wenig zurückfallen, um weitere Überholmanöver starten zu können. Passt auf, dass ihr nicht ausversehen bei der Auswahl des Rennens etwas startet, was einen Autowechsel erfordert.

Für die Drift-Anfänger: Fahrhilfen aus und Handbremse benutzen. Im Drift-Guide von meinem Bruder findet ihr bei Bedarf ein Setup.

Eure Belohnung: 85.000 Erfarhungspunkte und „Arooga 1“-Hupe

Siegerrunde

Zum Abschluss sollt ihr noch ein Rennen abschließen. Keine große Sache, zumal ihr den Erfolg schon mit Abschluss des vorherigen sicher gemacht haben solltet. Sucht euch andernfalls ein beliebiges Rennen und achtet darauf, dass ihr eine Veranstaltung startet, die auch mit eurem Fahrzeug gefahren werden kann. Nun müsst ihr nur noch das Rennen beenden, um euch ein paar Credits und Erfahrungspunkte zu verdienen.

Eure Belohnung: 25.000 Credits 50.000 Erfahrungspunkte

Geschafft! Ich hoffe, ihr habt die Angeber-Fähigkeiten ohne große Probleme geschafft. Der Rest sollte kein Problem sein.

Eure totallygamergirl