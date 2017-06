Shadow of the Tomb Raider in Arbeit?

Tomb Raider hatte jahrelang ziemlich zu knabbern, bis es Crystal Dynamics mit dem Spiel Tomb Raider gelang, der Serie wieder zu Ruhm und Ansehen zu verhelfen. 2015 knüpfte man an diesen Erfolg an und veröffentlichte das beliebte Spiel Rise of the Tomb Raider. Seitdem ist es ruhig um die Franchise gewesen – bis jetzt. Im Internet tauchten nun Logos und Bilder für Shadow of the Tomb Raider auf. Das Bildmaterial war auf der Website von Takeoff Creative zu sehen. Eine Entertainment Marketing Agentur, mit der Publisher Square Enix bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat.

Die Bilder sind natürlich längst wieder offline. Das Internet vergisst jedoch nie. Daher könnt ihr euch das Bildmaterial bei Interesse hier ansehen. Besonders interessant sind die Bilder von Lara. Auf den ersten Blick wirken diese eher unspektakulär. Auf den zweiten erkennt man Pyramiden, Grabkammern und Waffen wie Machete, Schwert und Speer. Natürlich steht noch in den Sternen, ob Shadow of the Tomb Raider tatsächlich das nächste Spiel der Reihe sein wird. Bisher gab es keine Ankündigung in diese Richtung. Wenn die Gerüchte stimmen, dürfte aber so mancher mit dem Setting glücklich werden. Die Bilder lassen darauf schließen, dass es sich um Pyramiden in Mittelamerika handelt. Maya und Azteken stehen daher besonders hoch im Kurs.

Quelle: NeoGAF