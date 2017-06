Lady Layton: Zweiter Trailer veröffentlicht

Level-5 hat den zweiten offiziellen Lady Layton Trailer veröffentlicht. Im Video könnt ihr einige neue zauberhafte Spielszenen bewundern. Das Spiel macht wie gewohnt eine wunderbare Figur. In wenigen Wochen dürfen wir dann auch herausfinden, wie sich das Game spielt.

Lady Layton erscheint am 20. Juli weltweit für iOS und Android. Der Titel wird acht Sprachen unterstützen. Deutsch gehört erfreulicherweise dazu. Weniger erfreulich ist die Tatsache, dass das Spiel bei uns erst im Herbst für den Nintendo 3DS erscheint. Wer es besonders eilig hat, muss also zunächst mit der Mobile-Fassung auskommen. Mit vollem Namen heißt das Spiel übrigens Layton’s Mystery Journey: Katrielle and The Millionaires’ Conspiracy. Diesen Spielenamen dürften sich aber nur die wenigsten von euch einprägen – daher belassen wir es bei der Kurzfassung. Die ist einprägsam und kein Zungenbrecher.

Quelle: Gematsu