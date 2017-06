Pokémon GO Arena-Update Patchnotes

Der erste Geburtstag von Pokémon GO rückt mit großen Schritten näher. Entwickler Niantic hat daher sehr fleißig an dem Spiel gewerkelt, um euch diese Zeit mit einigen neuen Features und Events zu versüßen. Derzeit liefert man die Version 0.67.1 (Android) und 1.37.1 (iOS) aus. Das Arena-Update führt unter anderem das neue Motivationssystem und Arena-Orden ein. Unten findet ihr die Patchnotes zum Pokémon GO Arena-Update.

Arenen wurden maßgeblich überarbeitet, um das neue Motivationssystem einzuführen

Arena-Orden eingeführt

Push- und App-internes Benachrichtigungssystem für Arenen eingeführt

Raid-Kämpfe hinzugefügt, eine neue Art zusammen zu spielen

Vier neue Gegenstände hinzugefügt, die man nur bei abgeschlossenen Raid-Kämpfen findet

Raid-Tab zur In-der-Nähe-Übersicht hinzugefügt

Suchfunktion zur Pokémon-Sammlung hinzugefügt

Sichtbarer Indikator für noch nicht besuchte PokéStops eingeführt

Quelle: Niantic