Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas nun für Nintendo Switch erhältlich

Die Nintendo Switch darf sich heute über ein weiteres Top-Spiel freuen. Oceanhorn: Monster of the Uncharted Seas ist ab sofort für die neue Nintendokonsole verüfgbar. Seit 15 Uhr kann das Game via Nintendo eShop gekauft und installiert werden. Kostenpunkt: 14,99 Euro.

Die Switch-Version von Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas bietet 60fps und 1080p Auflösung im TV-Modus. Im Handheld-Mode sind es 60fps und 720p. Spielerisch erinnert der Titel an The Legend of Zelda: The Wind Waker. Beide Spiele werden sehr oft miteinander verglichen. Tatsächlich stehen die Chancen gut, dass ihr Oceanhorn mögen werdet, wenn ihr Wind Waker gut fandet.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Kindes, welches zum Held wird. Dabei erkundet ihr eine Welt, die aus vielen Inseln besteht. Auf denen warten jede Menge Rätsel und Abenteuer auf euch. Welche Geheimnisse verbirgt das alte Königreich Arkadien und was hat es mit dem Seemonster Oceanhorn auf sich? Mit Geschick und Heldenmut könnt ihr diesen Fragen nachgehen und die Gegner, die euch im Weg stehen bezwingen. Damit ihr euch selbst ein Bild von dem Spiel machen könnt, habe ich unten einen Trailer für euch eingebunden.