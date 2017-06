Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 25 – Spass in der Sonne

Das Wochenende steht vor der Tür und der neue #Forzathon läuft. Es ist bereits der zweite in der aktuellen Woche, da wir uns schon über ein eintägiges Event freuen durften. Dieses Mal gibt es wieder einen Porsche zu gewinnen – den Cayenne Turbo. Außerdem sind einige Erfahrungspunkte und Credits zu holen. Dafür haben es die Aufgaben dieses Mal in sich. Mein Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 25 greift euch unter die Arme.

Mit Stil

Die erste Aufgabe verlangt von euch drei Ebisu-Style-Fähigkeiten. Drei klingt zunächst wenig, ist aber für Anfänger eine ziemliche Herausforderung. Dafür müsst ihr nämlich einen Drift mit einem Sprung kombinieren. Klingt leicht, ist aber anspruchsvoll, da beides mindestens großartig sein muss. Besser geht natürlich auch.

Ein paar Pferdestärken sind nützlich, wobei euer Auto nicht zwingend Unmengen an PS haben muss. Zu viel Power und ein schnell ausbrechender Wagen sind hierbei nicht hilfreich. Außerdem sollten Fahrhilfen (vor allem Dinge wie die Stabilitätskontrolle) deaktiviert werden. Andernfalls wird der Drift schwierig. Als Spot eignen sich die Dünen. Sucht euch eine Stelle, bei der ihr genug Anlauf nehmen könnt und driftet dann entweder eine sanfte Anhöhe hinauf oder auf einer entlang. Dabei muss der Winkel stimmen, da ihr aus dem Drift hinaus einen Sprung machen müsst. Wenn ihr seitlich hinaufdriftet, solltet ihr also auf der anderen Seite hinunterspringen können. Vorausgesetzt, ihr habt genug Power. Wenn ihr im Drift zu viel Geschwindigkeit verliert, kommt ihr nicht mit dem Auto in die Luft. Umso wichtiger sind ein paar PS und sanfte Anhöhen.

Eine Tücke gilt es zudem zu beachten. Ihr dürft sonst keine Fähigkeiten ins Spiel bringen. Ihr könnt natürlich auch aus einer Kombo hinaus eine Ebisu-Style-Fähigkeit machen. Aber ihr dürft während Drift und Sprung keine andere Fähigkeit ausführen, damit es als Ebisu-Style zählt. Achtet also besonders darauf, keine Zerstörungs-Skills zu machen.

Wer Hilfe für die Drifts braucht, sollte die Guides meines Bruders beachten: FWD – RWD – AWD. Klickt auf die Links, um zum jeweiligen Guide zu kommen. Jeder Guide beinhaltet auch ein passendes Setup.

Eure Belohnung: Porsche Cayenne Turbo

Überlegen

Ihr sollt eine Partie König gewinnen, weshalb ihr euch in den Online-Modus begeben müsst. Nun heißt es entweder gut sein, Geduld haben oder Freunde um Hilfe bitten. Wer in König gut ist, hat mit dem Erfolg keine Probleme. Alle anderen brauchen entweder Geduld oder etwas Hilfe. Wenn ihr auch mit der Zeit keine Partie König gewinnt, helfen Absprachen, was mit Freunden natürlich am einfachsten geht. Spielt so viele Runden, bis jeder die Herausforderung geschafft hat und lasst jeden einmal gewinnen.

Eure Belohnung: 55.000 Erfarhungspunkte und 200.000 Credits

Nur ein Hobby

Ihr sollt ein Tuning-Setup erstellen, weshalb ihr ein Festival aufsuchen müsst. Dort geht ihr auf Fuhrpark und dann auf Tuning. In den Reitern, die sich nun zeigen, könnt ihr diverse Einstellungen vornehmen, wenn ihr möchtet. Ein Wert muss geändert werden, sonst zählt es nicht. Wählt dann unten Einstellungen verwalten und klickt auf Einstellungen speichern. Gebt eurem Tuning einen Namen und speichert ab. Teilen ist nicht nötig. Bevor ihr die Herausforderung geschafft habt, müsst ihr nun noch eine Hupe wählen. Ihr geht zurück zum Fuhrpark und wählt dort in der oberen rechten Ecke Auto-Hupen aus. Sucht euch etwas aus und bestätigt eure Wahl. Fertig!

Eure Belohnung: 75.000 Erfahrungspunkte

Nicht zu Fass-En

Als Abschluss sind 20 Zerstörung-Fähigkeiten oder Fassrolle-Fähigkeiten gefragt. Natürlich ist die Variante mit der Zerstörung die deutlich einfachere. Bevor ihr startet, besorgt ihr euch aber zunächst ein Auto mit D-Klasse – die Voraussetzung für diesen Erfolg. Jetzt müsst ihr nur noch umfahren, was euch vor die Räder kommt. Die 20 Zerstörung-Fähigkeiten gehen schnell. Heizt durch eine Plantage, zerstört ein paar Straßenschilder oder zerfahrt einige Büsche. Zwischendrin solltet ihr andere Skills machen, da sonst keine Zerstörung mehr gezählt wird. Driften tut es und ist simpel.

Eure Belohnung: 75.000 Erfahrungspunkte

Geschafft. Gerade Anfänger dürften in dieser Woche einiges zu knabbern gehabt haben. Umso besser fühlt es sich dafür dann an, wenn man alle Herausforderungen abschließen konnte. Ist euch dieser Coup schon gelungen oder arbeitet ihr noch daran?

Eure totallygamergirl