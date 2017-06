Radiant Historia: Perfect Chronology Opening Theme

Wir müssen noch bis Anfang 2018 auf den Release von Radiant Historia: Perfect Chronology warten. Anders sieht es in Japan aus. Dort erscheint das Spiel noch in dieser Woche. Am 29. Juni ist Japan-Release. Daher rührt Atlus im Moment fleißig die Werbetrommel. Erst kürzlich wurde das Opening Video präsentiert. Nun gibt es ein Video, welches das Musikstück aus dem Opening in voller Länge präsentiert.

Das Musikstück heißt „Rakka Ryusui“. Haruka Shimotsuki singt das Lied. Komponiert und geschrieben wurde es von Yoko Shimomura. Im Video gibt es auch noch einmal das wunderschöne Opening zu sehen.

Quelle: Siliconera