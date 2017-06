Games with Gold Juli 2017: Spiele stehen fest

Die Games with Gold Spiele für Juli stehen fest. Besitzer einer Xbox LIVE Goldmitgliedschaft dürfen sich auf Grow Up, Runbow, Kane & Lynch 2 und LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game freuen. Damit ihr keines der kostenlosen Spiele verpasst, habe ich euch unten alle mitsamt Datum aufgelistet.

Grow Up , 1. bis 30. Juli, Xbox One

, 1. bis 30. Juli, Xbox One Runbow , 16. Juli bis 15. August, Xbox One

, 16. Juli bis 15. August, Xbox One Kane & Lynch 2 , 1. bis 15. Juli, Xbox 360 und Xbox One

, 1. bis 15. Juli, Xbox 360 und Xbox One LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game, 16. bis 30. Juli, Xbox 360 und Xbox One

Wenn ihr die aktuellen Games with Gold Spiele noch nicht habt, solltet ihr euch ranhalten. Derzeit könnt ihr euch noch Watch Dogs, Speedrunners, Phantom Dust Multiplayer Content Pack und Dragon Age Origins kostenlos sichern. Letzteres ist für die Xbox 360 und Xbox One. Alle anderen Spiele sind der Xbox One vorbehalten.

Quelle: Xbox