Nintendo Switch: Millionen-Marke in Japan geknackt

Die Nintendo Switch ist weiterhin auf Erfolgskurs. Dabei knackt Nintendo auch regelmäßig neue Meilensteine – wie nun in Japan. Dort konnte sich die Konsole inzwischen mehr als eine Million Mal verkaufen. Insgesamt wanderte das Gerät im Land der aufgehenden Sonne 1.016.473 Mal über die Ladentheke. Ein beachtlicher Erfolg, wenn man bedenkt, dass die Konsole erst am 3. März veröffentlicht wurde.

Auch bei den Softwareverkaufszahlen sieht es rosig aus. Mario Kart 8 Deluxe hat sich mehr als eine halbe Million Mal verkauft, The Legend of Zelda: Breth oft the Wild ist nur knapp an dieser Marke vorbeigeschrammt. Das erst kürzlich veröffentlichte Spiel ARMS kommt schon jetzt auf über 150.000 verkaufte Einheiten. Genau Zahlen findet ihr unten.

Mario Kart 8 Deluxe, 501.614 verkaufte Einheiten

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, 460.480 verkaufte Einheiten

1,2 Switch, 200.807 verkaufte Einheiten

Arms, 154,845 verkaufte Einheiten

Super Bomberman R, 92.112 verkaufte Einheiten

