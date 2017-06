Story of Seasons: Trio of Towns erscheint im Oktober in Europa

Story of Seasons Trio of Towns erscheint im Oktober in Europa. Ihr dürft euch den 13. Oktober 2017 im Kalender anstreichen. Die freudige Nachricht verkündete Nintendo heute via Twitter. In der Farming Simulation für den Nintendo 3DS könnt ihr euch an der Tierpflege und Feldarbeit versuchen. Außerdem darf natürlich wieder geheiratet werden. Kasumi, Lisette, Ford, Yuzuki und Co. warten darauf, vom Spieler umworben zu werden. Wenn ihr Erfolg habt, wartet nicht nur eine Hochzeit, sondern auch eigener Nachwuchs auf euch.

Ihr habt die Wahl, ob ihr einen weiblichen oder männlichen Charakter erstellen möchtet. In beiden Fällen stehen euch diverse Individualisierungsoptionen zur Verfügung. Unten könnt ihr euch einen Trailer zu Story of Seasons: Trio of Towns ansehen und einen Überblick erhalten. Einen deutschen Trailer gibt es leider noch nicht. Ein solcher dürfte nun aber nicht mehr lang auf sich warten lassen. Sobald es neue Details zur europäischen Version gibt, werde ich darüber berichten.

Quelle: Twitter