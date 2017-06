The Legend of Zelda: Breath of the Wild „Die legendären Prüfungen“ DLC ist erschienen

Der The Legend of Zelda: Breath of the Wild „Die legendären Prüfungen“ DLC ist da. Kehrt zurück nach Hyrule und stellt euch der Prüfung des Schwertes. Nur wer diese meistert, kann die wahre Kraft des Master-Schwerts erwecken. Einmal geschafft, ist die Waffe dauerhaft aufgeladen und sie glüht.

Der Pfad des Helden zeigt euch alle Schritte der letzten 200 Stunden eures Abenteuers an. Verfolgt den Weg, den ihr zurückgelegt habt, und schaut nach, welche Regionen ihr noch erkunden solltet. Mit der The Legend of Zelda: Berath of the Wild „Die legendären Prüfungen“ Erweiterung ist außerdem der Master-Modus zugänglich geworden. Trefft stärkere Varianten bekannter Gegner und fordert die Gegner auf den neuen Planken die die Lüfte säumen heraus.

Schnell von A nach B? Dann ist das Teleport-Medaillon eine Bereicherung für euch. Sobald ihr es gefunden habt, könnt ihr einen beliebigen erreichbaren Ort als Ziel für einen Teleport einstellen. Für ein stilsicheres Abenteuer könnt ihr euch auf die Suche nach den acht neuen Schatztruhen begeben und neue Outfits freischalten. Die Krog-Maske ist besonders nützlich. Sie bewegt sich, sobald ein Krog in der Nähe ist.

Der The Legend of Zelda: Breath of the Wild „Die legendären Prüfungen“ DLC ist die erste von zwei Erweiterungen. Beide sind nur zusammen als Season Pass erhältlich. Diesen könnt ihr für 19,99 Euro bei diversen Händlern oder direkt im Nintendo eShop kaufen.

Quelle: Nintendo