The Legend of Zelda: Breath of the Wild Krog-Maske Quickguide

Mit meinem The Legend of Zelda: Breath of the Wild Krog-Maske Quickguide erkläre ich euch, wie ihr an die neue und ausgesprochen nützliche Kopfbedeckung kommt. Habt ihr den DLC „Die legendären Prüfungen“, findet ihr in eurem Tagebuch unter Nebenaufgaben die Quest „EX: Die seltsame Maske“. Euer erstes Ziel wird in der Beschreibung angegeben – der Stall des Waldes. Der ist südlich vom Turm der Wälder. Der nächste Schrein ist der Miiro-Tsuhi-Schrein, nördlich vom Minsh-See.

Im Stall liegt auf einem Tisch ein offenes Buch, welches ihr lesen könnt. Dieses liefert den Hinweis auf einen Wald. Es heißt, die Krog-Maske befinde sich in einem Schlund eines Baums, versteckt in einem Wald. Damit ist unser Ziel klar – Verlorene Wälder. Praktischerweise ist der Eingang nicht weit entfernt. Vom Stall aus geht ihr nach Norden – oder ihr reist zunächst zum Turm und kürzt ab. Folgt den Fackeln im Wald, bis ihr zu einem beeindruckenden Baum kommt, vor dem zwei Fackeln stehen. Nun biegt ihr nach links ab. In der Ferne solltet ihr einen großen Baum mit geöffnetem Maul erspähen können. Der ist euer Ziel. Unten füge ich euch Bilder ein, die die genaue Position auf der Karte und die Truhe zeigen. Vorsicht, wenn es um euch herum plötzlich noch nebliger wird. Dann lauft ihr schnell ein Stück zurück, da ihr sonst zurückteleportiert werdet. Der Weg zur Maske ist jedoch leicht zu finden, da es vom Baum mit den zwei Fackeln aus faktisch nur noch in eine Richtung geht.

Besitzt ihr die neue Kopfbedeckung schließlich, könnt ihr diese über euer Inventar ausrüsten. Aber was macht die Krog-Maske in The Legend of Zelda: Breath of the Wild eigentlich? Sobald ein Krog in der Nähe ist, wird die Maske ein Krog-Geräusch von sich geben. Dieses hilft euch dabei, die noch fehlenden Krogs zu finden und alle 900 Samen zu bekommen. Die Krog-Maske reagiert bereits aus einiger Entfernung. Wenn sie euch einen Krog signalisiert, ist dieser aber in der näheren Umgebung und nicht drei Berghänge weiter. Das Suchgebiet lässt sich so eingrenzen. Haltet nach verdächtigen Orten Ausschau, wenn euch die Maske einen Hinweis liefert.