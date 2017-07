Bayonetta: Spekulation über Switch-Portierungen

Bringt Platinum Games Bayonetta und Bayonetta 2 auf die Nintendo Switch? Über diese Frage spekulieren Fans derzeit eifrig. Angefeuert wird die Gerüchteküche durch ein Bild, welches Platinum Games via Twitter mit den Fans geteilt hat. Dieses zeigt die sexy Hexe aus den beiden Spielen. Besonderes Augenmerk schenken die Fans den Farben. Das obere Bild hat einen blauen Hintergrund und das untere einen roten – die Farben der bunten Joy-Con.

Die Farbwahl blieb natürlich nicht lange unbemerkt. Trotzdem sollte man dies keinesfalls als Bestätigung sehen, da die Artworks von Bayonetta 2 viele Blautöne beinhalten und die vom Vorgänger viele Rottöne. Alles kann also ein reiner Zufall sein. Es ist allerdings kein Geheimnis, dass Platinum Games der Switch sehr offen gegenübersteht und wohl auch schon an Spielen dafür werkelt. Portierungen der beiden Bayonetta-Spiele kämen sicher sehr gut an.

Quelle: Twitter