Knights of Valour: Neue kostenlose Inhalte

Es gibt ein neues Knights of Valour Update. Entwickler International Games System war in den letzten Wochen fleißig und hat für euch ein neues Contentupdate erstellt, welches nun ausgeliefert wurde. Das neue Mercenary Feature erlaubt es euch, Einheiten als Unterstützung zu rekrutieren und zu beschwören. Ihr könnt diese sogar aufrüsten, um Stärke und Nutzbarkeit zu erhöhen. Mercenaries gibt es in den drei Klassen Attack, Defense und Support. Jede Klasse hat einzigartige Fähigkeiten.

Das Wishing System gewährt euch die Möglichkeit, Wünsche an den Dragon God zu richten. Ihr könnt ihn um Mercenaries, Waffen und andere Ausrüstung bitten.

Eine neue Währung gibt es ebenfalls in Knights of Valour. Bei kommenden Events könnt ihr diese verdienen. Mit der Eventwährung lassen sich Wishing Tickets und diverse Items wie Equipment und Material ertauschen. Der Tausch ist nur während eines aktiven Events möglich. Der Pool der handelbaren Gegenstände wird für jedes Event aktualisiert.

Fans von Knights of Valour konnten zudem vor einer Weile via Facebook für einen neuen Charakter abstimmen. Die Wahl fiel dabei auf Sun ShangXiang. Der „Leaping Sparrow“ ist ein Vertreter der Speed-Gruppe und setzt gern auf Luftattacken. Ihr könnt Sun ShangXiang als 21-day Login Reward freischalten. Knights of Valour ist kostenlos für die PlayStation 4 erhältlich.

Quelle: GAMESinFLAMES Pressemitteilung