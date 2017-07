Splatoon 2 Direct für den 6. Juli angekündigt

Nintendo hat Mal wieder völlig überraschend eine Direct-Ausgabe angekündigt. Am 6. Juli strahlt Big N eine Splatoon 2 Direct aus. Verfolgen könnt ihr diese ganz wie gewohnt über die Direct Website oder über YouTube. Das Thema ist selbstverständlich das kommende Spiel Splatoon 2. Die Direct-Ausgabe fällt auf eine für uns günstige Uhrzeit – Start ist nämlich um 16 Uhr.

Splatoon 2 erscheint am 21. Juli für die Nintendo Switch. Das Spiel wird neue Features, Farbkanonen und Outfits bieten. In der Splatoon 2 Direct dürfen wir einen Blick auf diese Dinge werfen. Neugierig, was das Tintenfischlabor zeigen wird? Dann ist es jetzt an der Zeit für einen Kalendereintrag.

Quelle: Nintendo