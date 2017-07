Borderlands 2 Cobra und Twister Guide – Teil 1: Twister (Wirbelsturm)

Borderlands 2 Twister Guide

Twister und Cobra sind die bis heute wohl seltensten Waffen in Borderlands 2 und sind in den meisten Fällen keine echten Drops. Häufig werden sie einfach nur dupliziert oder sind sogenannte Gibbed Varianten, die man recht leicht von echten Drops unterscheiden kann. Im Fall der Twister hat die Gibbed Variante den Präfix Rustler’s und im Fall der Cobra ist die Schummel-Variante mit dem Präfix Tumtum versehen. Alle Bauteile sind jeweils vom Hersteller Jakobs. Solltet ihr eine echte Twister oder Cobra suchen hab ich für euch 2 Guides parat um euch ein wenig Starthilfe zu geben.

Die Twister könnt ihr entweder im DLC Sir Hammerlock auf Großwildjagd oder auf der kleinen Insel Wam Bam Island farmen. Die Schock-Flinte wird von einem Miniboss namens Omnd-Omnd-Ohk (Triple O) fallen gelassen, den ihr nicht ohne ein paar Vorbereitungen im Spiel finden werdet. Um ihn zu Gesicht zu bekommen, müsst ihr ein paar Badass Wilde entwickeln lassen. Die Verwandlung wird von den Zauberern durchgeführt, die zusammen mit den Wilden auftauchen. In den meisten Fällen entwickeln sich die Badass Wilden nur zum Ultimativen Badass Wilden, weshalb ihr wahrscheinlich eine Weile für eure Twister brauchen werdet.

Die einfachste Taktik, Omnd-Omnd-Ohk zu Gesicht zu bekommen, ist der Spawn Ort von Dexiduous dem Unbesiegbaren in der Region Hunter’s Grotto. Ihr müsst zunächst 4 Eridium Öfen mit Eridium befüllen, die ihr westlich und östlich von der Hunter’s Grotto Hütte finden könnt. Um euch die Suche nach den 4 Öfen zu erleichtern, hab ich Screenshots mit den Positionen gemacht.

Nachdem ihr die Öfen in Gang gebracht habt, fahrt ihr mit dem Hovercraft ins Zentrum von Hunter’s Grotto, wo ihr eine Säule mit 4 brennenden Fackeln sehen könnt. Aktiviert ihr den Hebel, tauchen ein paar Wellen von Gegnern auf. In der letzten Welle tauchen 3 Badass Wilde und bis zu zwei Ultimative Badass Medizinmänner auf. Sollte die Entwicklung nicht funktionieren, fahrt ihr aus dem Spawn Punkt und die Gegner entwickeln sich zurück in ihre Grundbasisform. Wiederholt den Prozess ein paar Mal und ein Omnd-Omnd-Ohk Spawn ist euch sicher.

Neben der Twister kann Omnd-Omnd-Ohk legendäre Klassen-Mods, Hawk Eye oder Intefacer fallen lassen.

Noch Fragen? Seht euch gern mein YouTube-Video zum Twister-Farm an.

Viel Spaß und Erfolg bei der Jagd! Euer DeviLLorDGameR.