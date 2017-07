Derzeit dürfen wir uns über einen länger währenden #Forzathon freuen. Ganze fünf Tage habt ihr Zeit, euch um „Ruf der Freiheit“ zu kümmern. Für das Abschließen der Erfolge gibt es einige gute Gründe. Der wichtigste? Ein Ferrari 599xx und die 70er Chevelle SuperSport Horzion Edition. Mein Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 27 – Ruf der Freiheit Guide liefert ein paar hilfreiche Tipps, damit euch keine Belohnung durch die Lappen geht.

Die Freiheit der Straße

Dieses Mal verlangt die erste Aufgabe, drei Rennen in einem klassischen Muscle Car. Abschließen reicht, Siege sind nicht nötig. Geht zum Festival und sucht mit dem Filter nach „Classic Muscle“ Fahrzeugen. Potenzielle Kandidaten sind der AMC Rebel „The Machine“, der AMC Javelin AMX, die Chevrolet Corvette ZR-1 oder der Dodge Charger R/T. Nun sucht ihr euch drei beliebige Rennen und fahrt diese. Ihr könnt natürlich auch eine Meisterschaft nehmen, wenn ihr auf dem Gebiet noch nicht 100 Prozent abgeschlossen habt. So tut ihr eurem Spielfortschritt gleich etwas Gutes.

Eure Belohnung: 70er Chevelle SuperSport Horzion Edition und 50.000 Credits

Zusammentreffen

Weiter geht es mit einem Online-Abenteuer. Dieses soll abgeschlossen werden, weshalb ihr tatsächlich alle Events mitnehmen müsst und nicht vorzeitig aussteigen dürft. Sonderlich viel Zeit nimmt ein solches Online-Abenteuer trotzdem nicht in Anspruch. Ihr könnt mit dem Online-Abenteuer starten und so vielleicht direkt die erste oder vierte Aufgabe nebenher erledigen.

Eure Belohnung: 3 Lose

Luftsprünge

Die nächste Aufgabe verlangt von euch 20 Ultimative Sprungfähigkeiten. Die sind vor allem in den Dünen gut zu machen. Den Spot sehr ihr auf dem Screenshot. Ultimative Sprungfähigkeiten sind keine große Sache, wenn man einige Dinge beachtet. Euer Fahrzeug sollte einige PS haben, damit die Sprünge leichter fallen. Fahrt auf eine Düne zu und steuert einen hohen Punkt an. Je höher die Düne und je besser der „Anlauf“, desto leichter fallen die Sprünge. Leichte Off-Road Fahrzeuge sind übrigens für solche Aufgaben eine hervorragende Wahl. Wenn ihr Rennen im Gelände fahrt, könnt ihr die Sprünge dabei (zumindest teilweise) schon erledigen. Muscle Cars haben allerdings einen Hang dazu, schnell „auszubrechen“. Erfahrene Spieler kommen damit klar, für Anfänger rate ich davon ab. Trennt lieber Sprünge und Rennen. 20 Ultimate Sprungfähigkeiten sind innerhalb weniger Minuten gemacht.

Eure Belohnung: Ferrari 599xx

Rallye-Schlachtruf

Der #Forzathon endet mit der Aufgabe, ein Rennen in einem klassischen Ralleyauto abzuschließen. Es ist also erneut kein Sieg üblich. Sucht euch via Filter ein Fahrzeug der Klasse „Classic Rally“. Mögliche Autos sind der Mini Cooper S, der Renault Alpine A110 1600 S und der Ford Escort RS1800 1977. Nun fahrt ihr nur noch ein beliebiges Rennen und beendet es, um auch die letzte Belohnung einzustreichen.

Eure Belohnung: 55.000 Erfahrungspunkte und 120.000 Credits

Erledigt! Ich persönlich freue mich sehr, dass man endlich von Porsche als Belohnung abgekommen ist und Mal wieder andere Automarken als Belohnung reingepackt hat. Besonders freut mich natürlich die Tatsache, dass davon eines eine Horizon Edition ist. Versteht mich nicht falsch – ich mag Porsche – nach so vielen Wochen ist aber eine Abwechslung willkommen. Wie steht ihr dazu? Wärt ihr lieber bei Porsche geblieben oder habt ihr auch auf Abwechslung gehofft? Das Event läuft übrigens noch fünf Tage. Ihr könnt euch also Zeit lassen.

Eure totallygamergirl