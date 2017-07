Tales of the Rays kommt noch dieses Jahr in den Westen

Fans japanischer Spiele haben es nicht immer einfach. Obwohl inzwischen immer mehr Spiele aus dem Land der aufgehenden Sonne bei uns erscheinen, muss bei so manchem Titel lang auf eine Bestätigung – oder Absage – für den Westen gewartet werden. So auch beim Mobilespiel Tales of the Rays. Im Rahmen der Anime Expo 2017 kündigte Bandai Namco an, dass das Spiel noch im Sommer im Westen erscheint. Ein konkreter Termin ist noch nicht bekannt.

Tales of the Rays ist ein Free to Play Spiel für iOS und Android. Das Spiel führt euch in die Welt Tir Na Nog. Eine Welt, die im Sterben liegt. Eure Aufgabe ist es, sie zu retten. Damit dies gelingen kann, führt ihr eine Gruppe von Helden an. Während eures Abenteuers stoßt ihr auf zahlreiche bekannte Charaktere der Tales of-Reihe. Auf der offiziellen Website findet ihr diverse Details zum Spiel. Dort könnt ihr Charakter Dossiers und mehr durchstöbern.

Quelle: Tales of the Rays Website