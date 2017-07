The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Majoras Maske Quickguide (EX: Die uralte Maske)

Fundort von Majoras Maske

Mit dem The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Majoras Maske Quickguide (EX: Die uralte Maske) findet ihr die ikonische Maske, die einst das Horror Kid trug. Die zugehörige Quest lautet „EX: Die uralte Maske“. Erhalten könnt ihr sie nur, wenn ihr den „Die legendären Prüfungen“ DLC habt. Das Tagebuch schickt euch zunächst zu den Hyrule-Stallruinen. Diese liegen östlich vom Turm des Plateaus. Der Kartenscreen unten zeigt die Position (gelber Punkt). In den Stallruinen findet ihr ein offenes Buch, welches Hinweise zu diversen DLC-Items liefert. Im Falle von Majoras Maske steht geschrieben, dass sich diese findet, wo sich die Soldaten sammelten. Außerdem kann man vom Ort aus den Komolo-See sehen.

Die Lösung ist einfach. Ihr müsst zum Komolo-See, der nicht weit von den Hyrule-Stallruinen entfernt ist. Lauft Richtung Nordost. Beim See müsst ihr im Süden zwischen den zwei Ausläufern zu den Ruinen. Dies ist die Komolo-Garnisonsruine. Lauft außen herum, um eine Truhe zu erspähen, die halb im Erdreich ist. In dieser ist das Objekt eurer Begierde. Wenn es euch schwerfällt, die Truhe zu finden, könnt ihr euch mit dem Magnetmodul helfen. Dadurch erkennt ihr sie nämlich schon aus einiger Entfernung. Ihr braucht dieses dann ohnehin, um die Truhe aus dem Boden zu heben.

Was bewirkt Majoras Maske in Breath of the Wild?

Majoras Maske ist in The Legend of Zelda: Breath of the Wild sehr nützlich – vor allem wenn ihr in aller Ruhe die Landschaft genießen möchtet und erkunden wollt. Tragt ihr die Kopfbedeckung, werdet ihr für die meisten Gegner unsichtbar. Seht ihr den Screenshot unten? Die drei dicken Mobs bemerken mich überhaupt nicht. Ich kann sogar „getarnt“ angreifen. Die Maske ist also ideal, wenn ihr vor lästigen Trashmobs eure Ruhe haben möchtet. Oder aber ihr wollt diese sogar angreifen, habt aber Probleme mit den schwarzen Bokblins und anderen harten Brocken. Kämpfe werden mit der Maske zum Kinderspiel. Natürlich funktioniert diese bei Bossen nicht. Die müsst ihr auf gewohntem Wege erledigen.