Fire Emblem Warriors Awakening Trailer zeigt bekannte Charaktere

Nintendo hat einen neuen Fire Emblem Warriors Trailer veröffentlicht. Das Video trägt den Namen „Awakening“. Fans der beliebten Strategierollenspiel-Reihe dürfen sich über den Auftritt diverser bekannter Charaktere freuen. In dem Clip sind Lucina, Frederick, Lissa und Robin zu sehen. Damit hat sich die Liste spielbarer Charaktere noch einmal deutlich erweitert.

Was nun noch fehlt, ist ein Erscheinungstermin für Europa. In Japan wird Fire Emblem Warriors am 28. September erscheinen. Für den Westen ist bisher kein Datum bekannt. Stattdessen spricht Nintendo von Herbst 2017.

Ich durfte bereits Fire Emblem Warriors auf der Nintendo Switch spielen und habe meine Eindrücke in einem Hands-on festgehalten. Den Artikel findet ihr hier. Das Spiel erscheint auch für New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL und New Nintendo 2DS XL.

Quelle: YouTube